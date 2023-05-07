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2024 QB Merdinger Commits to UNC

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

North Carolina received its thirteenth football commitment of the class of 2024 when Michael Merdinger, a 6-foot-2, 183-pounder out of Cardinal Gibbons High School in Fort Lauderdale committed to the Tar Heels on Sunday afternoon.

Merdinger was on campus this weekend in Chapel Hill and received an offer from the coaching staff on Saturday.

He picked the Tar Heels over offers from Bowling Green, Florida Atlantic, Florida International, Georgia Tech, and Minnesota.


In 2022, Merdinger was a backup to quarterback Dylan Rizk, who is headed to Central Florida. Merdinger completed 57 of 82 passes for 721 yards with 9 touchdowns for the Chiefs, who finished 11-2.

He is the third commitment from the state of Florida joining Davion Gause and Peter Pesansky.

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