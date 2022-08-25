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5 Breakout Players To Watch: Defense

With UNC's 2022 football season almost here, we take a look at five defensive Tar Heels that might break out this fall.
With UNC's 2022 football season almost here, we take a look at five defensive Tar Heels that might break out this fall. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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With the start of North Carolina’s football season almost here, THI continues previewing the Tar Heels. With so many players returning on defense, there may not be a lot of new faces surfacing on that side of the ball, but some players’ roles could explode. So, here are five defensive Heels that can break out this season:

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