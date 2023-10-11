News More News
premium-icon
ago football Edit

5 Questions About Miami

To learn more about the 25th-ranked Miami Hurricanes, we reached out to Marcus Benjamin of CanesCounty.com.
To learn more about the 25th-ranked Miami Hurricanes, we reached out to Marcus Benjamin of CanesCounty.com. (Kevin Roy/THI)
THI Staff
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

FLASH SALE: 50% off 1-year THI subscription & have a chance at winning 3 FREE tickets to the Miami-UNC game Saturday night.

With No. 12 North Carolina hosting No. 25 Miami on Saturday night, and much at stake in the ACC, we reached out to Marcus Benjamin, Publisher at CanesCounty.com to learn more about the Hurricanes.

The Tar Heels are 5-0 overall and 2-0 in the ACC, while Miami is 4-1 and 0-1, and is coming off a devastating last-second loss to Georgia Tech.

The game kicks at 7:30 and will air on ABC.

Here are 5 Questions with Marcus Benjamin:

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}