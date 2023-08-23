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Armando Bacot's 5 Best Games Last Season & What They Mean

As we continue Armando Bacot Week, we look at his top five games from last season and what they might mean.
As we continue Armando Bacot Week, we look at his top five games from last season and what they might mean. (USA Today)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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Armando Bacot turned in an impressive enough senior season that he was named first-team All-ACC for the second consecutive campaign, and was third-team All-America on many lists.

Bacot averaged 15.9 points and 10.4 rebounds as the Tar Heels finished the season 20-13 missing the NCAA Tournament.

Here are his five best games from last season and what they might mean:

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