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Carolina's History With 3-0 Starts

UNC is 3-0 and hosting Notre Dame this week, so here are each of the Tar Heels' 36 seasons won its first three games.
UNC is 3-0 and hosting Notre Dame this week, so here are each of the Tar Heels' 36 seasons won its first three games. (ACC Media)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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As North Carolina comes off a bye week and preparing to face Notre Dame on Saturday at Kenan Stadium, the Tar Heels do so owning a 3-0 record.

They are one of seven ACC teams sitting at 3-0, including all four in-state league clubs. Of the 131 FBS teams nationally, 31 currently stand at 3-0.

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