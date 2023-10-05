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Checking in on UNC's 2024 Commits' Seasons

Jordan Shipp
Jordan Shipp (Deana King)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).
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The 2023 high school football season is almost halfway over, and many North Carolina commits have been excelling on the gridiron. The Tar Heels have twenty-six committed players in the class of 2024 and three in the class of 2025.

THI reached out to several of the committed players to get their thoughts on the Tar Heels' 4-0 start:


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