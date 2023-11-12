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Class of 2025 TE Logan Farrell Commits to UNC
Deana King
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TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).
Class of 2025 tight end Logan Farrell committed to North Carolina on Sunday. The 6-foot-3, 235-pounder from Hersey High School in Arlington Heights, IL, chose the Tar Heels over offers from Cincinatti, Duke, Illinois, Louisville, and Syracuse.
He was in attendance for North Carolina's double overtime 47-45 win over the Duke Blue Devils.
He is ranked as the No. 16 prospect in Illinois and No. 24 nationally at the tight end position.
Farrell becomes the fourth member of the Tar Heels' class of 2025 commitment list.
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DEANA'S TAKE
"North Carolina continues to attract top quality talent at the tight end position. Coach Freddie Kitchens' reputation has been a huge plus in getting these prospects. Farrell is a nice addition for the class of 2025 that continues to grow."