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Daily Drop: Here's Why Omarion Hampton Is Having A Great Season

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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With so much negativity directed at North Carolina’s football program this week, it makes sense to highlight one of the positives, and that is sophomore running back Omarion Hampton.

In today’s Daily Drop, sponsored by Underdog Fantasy, we dive into Hampton’s outstanding numbers, why his game has jumped many notches from a year ago, and what it means for the Tar Heels.

*Video edits by Kevin Roy.

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