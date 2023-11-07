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Daily Drop: What Does UNC Getting Its Mojo Back Really Mean?

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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North Carolina got back on the winning track this past weekend by roasting Campbell 59-7. And in the process, the Tar Heels got their mojo back.

But the mojo isn’t what many think it is. It’s not entirely a football thing, it’s something else, as we discuss in today’s Daily Drop, which is sponsored by Underdog Fantasy.

*Video edits by Kevin Roy.

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