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Defending First Downs, Week 3 Numbers And Analyses

As we do after each game, here is a thorough breakdown of UNC's defensive performance on first down at Georgia State.
As we do after each game, here is a thorough breakdown of UNC's defensive performance on first down at Georgia State. (Brandon Peay/THI)
Brandon Peay
Tar Heel Illustrated

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ATLANTA – As the 2022 football season progresses, THI continues our weekly evaluation of North Carolina's first down defense and its impact on the game.

Against Appalachian State, UNC allowed 40 points in the fourth quarter and the Mountaineers to average 8.3 yards per play for the game. However, following a week of deserved criticism, Carolina's defense responded, allowing 58 yards and no points in the fourth quarter during a 35-28 win over Georgia State on Saturday afternoon in Center Parc Stadium.

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