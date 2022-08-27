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FAMU-UNC Recruit Photo Gallery

Kevin Roy
Tar Heel Illustrated

North Carolina hosted several of its class of 2023 commits plus several recruits from the 2024, 2025, and 2026 classes for the home opener against Florida A&M on Saturday in Kenan Stadium.

PHOTOS: Kevin Roy

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