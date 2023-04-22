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GA DB Jaiden Patterson Commits to UNC

Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

North Carolina picked up its eleventh football commitment in the class of 2024. Defensive back Jaiden Patterson, a 6-foot-1, 170-pounder out of Mill Creek High School in Hoschton, GA, decided to become a Tar Heel on Saturday afternoon.

Patterson has been on the UNC campus several times and picked the Tar Heels over offers from Duke, Vanderbilt, and Wake Forest.


Patterson is the fourth Peach State commit for Mack Brown and the Tar Heel coaching staff and joins fellow Mill Creek offensive lineman Aidan Banfield, who committed earlier this year.

The standout is projected to play safety for the Tar Heels.

DEANA'S TAKE:

"Patterson is also a big track guy, so he has a lot of speed. With him being from Georgia, it's a big plus playing for one of the top programs there in Mill Creek. He makes the fourth Peach State commit for the Tar Heels."

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