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How Have The Defensive Portal Guys Done So Far?

How have Derrik Allen (pictured) and the other defensive transfers done since arriving?
How have Derrik Allen (pictured) and the other defensive transfers done since arriving? (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHAPEL HILL – North Carolina brought in nine players from the transfer portal in the winter, and now that they have gone through spring practice and a healthy portion of the offseason, here is a look at how they have fared so far.

Note that four are defensive players, two offensive, and two kicking specialists. Here, we look at the new defensive Tar Heels:

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