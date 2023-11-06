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THI TV: Hubert Davis Radford Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - Hubert Davis met with the media after North Carolina's opening day 86-70 win over Radford in the Dean Smith Center on Monday night.

The No. 19 Tar Heels were led by Armando Bacot, who had a double-double of 25 points and 13 rebounds. RJ Davis and Cormac Ryan both scored 13 points. Harrison Ingram added 12 points.

North Carolina improves to 1-0 overall while the Highlanders fall to 0-1.

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