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Inside The Offense: UNC’s Win At App State

UNC's offense was quite prolific in its win at App State on Saturday, so here we dive deep into the numbers.
UNC's offense was quite prolific in its win at App State on Saturday, so here we dive deep into the numbers. (Jacob Turner/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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One thing was for certain during North Carolina’s 63-61 win at Appalachian State on Saturday afternoon: The Tar Heels have a great deal of weapons and a quarterback plenty capable of getting players the ball in positions to produce.

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