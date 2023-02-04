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Locker Room Report: Duke Beats UNC

Leaky Black scored 13 points and grabbed 10 rebounds versus Duke.
Leaky Black scored 13 points and grabbed 10 rebounds versus Duke.
THI Staff
Tar Heel Illustrated

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DURHAM, NC - North Carolina was defeated by Duke 73-67 on Saturday night at Cameron Indoor Stadium.

UNC was led by Armando Bacot who scored 14 points and had 10 rebounds. Leaky Black scored 13 points and had 10 rebounds. Caleb Love scored 12 point and RJ Davis added 11 points.

UNC falls to 15-8 overall and 7-5 in the ACC. The Blue Devils improve to 17-6 and 8-4.

Here is what three Tar Heels had to say after the game:

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