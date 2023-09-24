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THI TV: Mack Brown Pitt Postgame Presser

THI Staff
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PITTSBURGH, PA - Coach Mack Brown spoke to the media after North Carolina's 41-24 over Pitt on Saturday night in Acrisure Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 22 of 30 passes for 296 yards with a touchdown and also ran for two scores. JJ Jones caught 6 passes for 117 yards.

Defensively, the Tar Heels were led by Alijah Huzzie, who had two interceptions and also returned a punt for a score.

The Tar Heels improve to 1-0 in the ACC and 4-0 overall while Pitt falls to 0-1 in the ACC and 1-3 overall.

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