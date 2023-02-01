News More News
{{ timeAgo('2023-02-01 15:53:20 -0600') }} football Edit

NSD Live: UNC's Mack Brown

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney is joined by North Carolina head coach Mack Brown to break down the Tar Heels' 2023 recruiting class.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}