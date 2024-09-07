PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t
L2d0YWcvanM/aWQ9Ry1NTDlZR1NONTMzJyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp
cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3
aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh
TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl
KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLU1MOVlHU041MzMnLCB7CiAgICBw
YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf
cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs
ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl
Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK
PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1NTDlZR1NONTMzJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Photo Gallery - UNC vs Charlotte
Kevin Roy
•
TarHeelIllustrated
Photographer
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vcnRoY2Fyb2xpbmEucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL3Bob3RvLWdhbGxlcnktdW5jLXZzLXVuYy1jaGFybG90
dGUiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVs
bCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxs
JwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQu
Y3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxl
bWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsK
ICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpz
IHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3Jj
ID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwu
cGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2Ny
aXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3Jl
Y2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUz
QSUyRiUyRm5vcnRoY2Fyb2xpbmEucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZwaG90
by1nYWxsZXJ5LXVuYy12cy11bmMtY2hhcmxvdHRlJmM1PTIwMjI3MzMxMjYm
Y3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVu
ZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK