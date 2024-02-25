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The latest with Rivals250 OL Hardy Watts

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 offensive lineman Hardy Watts has a lengthy offer sheet and is working on planning out his visits for the spring and summer. The Brookline (Mass.) Dexter star singled out Penn State, Michigan, Duke, North Carolina, and Boston College as teams that he feels like are making him a priority.

Watts breaks down each of them and which schools will likely get visits from him in the video above.

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CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

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