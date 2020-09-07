TarHeelIllustrated - THI Football Central: Syracuse Week

THI Football Central: Syracuse Week
GAME DAY INFORMATION
LINE: Carolina by 20 1/2
DATE: Saturday, September 12, 2020
WHERE: Kenan Stadium (50,500); Chapel Hill, North Carolina
TIME/TV: 12:00 pm/ACC Network
LIVE AUDIO: GoHeelsTV (FREE); SIRIUS (105) XM (193) SXM Online (955)
SYRACUSE ORANGE
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SERIES vs. UNC: Syracuse leads 3-2
LAST MEETING: Syracuse 40, UNC 37 2 OT (10/20/18)
LOCATION: Syracuse, New York
ENROLLMENT: 22,850
SCHOOL COLOR: Orange
STADIUM (cap.): Carrier Dome (49,057)
SURFACE: FieldTurf
CONFERENCE: Atlantic Coast Conference
2019 RECORD: 5-7 overall, 2-6 ACC
HEAD COACH: Dino Babers (60-42 overall, 23-26 at Syracuse)
INSIDE THE NUMBERS
|SYRACUSE
|NORTH CAROLINA
|
2020 RECORD
|
0-0
|
0-0
|
STRENGTH OF SCHEDULE
|
N/A
|
N/A
|
RANKINGS
|
AP: NR
Coaches: NR
|
AP: #18
Coaches: #19
|
POINTS SCORED
|
28.3
|
33.1
|
POINTS ALLOWED
|
30.7
|
23.7
|
PASSING YARDS
|
240.6
|
285.9
|
PASSING YARDS ALLOWED
|
262.5
|
229.6
|
RUSHING YARDS
|
154.0
|
188.2
|
RUSHING YARDS ALLOWED
|
201.6
|
143.5
|
TOTAL YARDS
|
394.6
|
474.0
|
TOTAL YARDS ALLOWED
|
464.1
|
373.2