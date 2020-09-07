TarHeelIllustrated - THI Football Central: Syracuse Week

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THI Football Central: Syracuse Week

Preseason AP All-American Andre Cisco and Syracuse come to Kenan Stadium for Carolina's season opener on Saturday.
Preseason AP All-American Andre Cisco and Syracuse come to Kenan Stadium for Carolina's season opener on Saturday. (Syracuse Athletic Communications)
John Gwaltney • TarHeelIllustrated
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@JohnGwaltney
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GAME DAY INFORMATION

LINE: Carolina by 20 1/2

DATE: Saturday, September 12, 2020

WHERE: Kenan Stadium (50,500); Chapel Hill, North Carolina

TIME/TV: 12:00 pm/ACC Network

LIVE AUDIO: GoHeelsTV (FREE); SIRIUS (105) XM (193) SXM Online (955)

SYRACUSE ORANGE

Rivals Site | Official Site | Schedule | Roster | Statistics | Twitter

SERIES vs. UNC: Syracuse leads 3-2

LAST MEETING: Syracuse 40, UNC 37 2 OT (10/20/18)

LOCATION: Syracuse, New York

ENROLLMENT: 22,850

SCHOOL COLOR: Orange

STADIUM (cap.): Carrier Dome (49,057)

SURFACE: FieldTurf

CONFERENCE: Atlantic Coast Conference

2019 RECORD: 5-7 overall, 2-6 ACC

HEAD COACH: Dino Babers (60-42 overall, 23-26 at Syracuse)

INSIDE THE NUMBERS

2019 TEAM STATISTICS
SYRACUSE NORTH CAROLINA

2020 RECORD

0-0

0-0

STRENGTH OF SCHEDULE

N/A

N/A

RANKINGS

AP: NR

Coaches: NR

AP: #18

Coaches: #19

POINTS SCORED

28.3

33.1

POINTS ALLOWED

30.7

23.7

PASSING YARDS

240.6

285.9

PASSING YARDS ALLOWED

262.5

229.6

RUSHING YARDS

154.0

188.2

RUSHING YARDS ALLOWED

201.6

143.5

TOTAL YARDS

394.6

474.0

TOTAL YARDS ALLOWED

464.1

373.2
2019 Season Team Statistics
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