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THI Podcast: UNC Basketball Show | Duke Game is Here

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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With North Carolina coming off its first loss in more than six weeks and now getting ready to host Duke, it’s the perfect time for another a UNC Basketball Show.

In this episode, Jacob Turner and Andrew Jones dive into the storylines around the third-ranked Tar Heels, some possible concerns surfacing, and they look at the game versus the No. 7 Blue Devils.

*Video edits by Jacob Turner.

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