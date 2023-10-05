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THI Podcast: What Tez Walker Being Cleared Means | Rebuke of the NCAA

Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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With the NCAA clearing North Carolina receiver Tez Walker making him immediately eligible, THI Publisher Andrew Jones gives his thoughts on this decision, what it means for the Tar Heels, and offers a sharp rebuke of NCAA President Charlie Baker, his statement, and the entire process.

*Video edits by Kevin Roy.

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