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THI Roundtable: Game Day At Kenan Stadum

What is there to like and dislike about football experiences at Kenan Stadium? We asked our staff, and here are the relies.
What is there to like and dislike about football experiences at Kenan Stadium? We asked our staff, and here are the relies. (Jenna Miller/THI)
THI Staff
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Kenan Stadium has long been regarded as one of the most beautiful in college football. That is undeniable, but does it function in the manner North Carolina needs to be a bigger player on the national stage?

We asked our staff some questions about the atmosphere, the structure itself, game day, and capacity of the stadium that will be a century old in 2027.

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