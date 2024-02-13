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THI TV: 3 Things From UNC's 86-79 Loss at Syracuse

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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SYRACUSE, NY – North Carolina lost for the third time in its last five games with the Tar Heels dropping an 86-79 decision to Syracuse on Tuesday night at JMA Wireless Dome.

In this 3 Things, we discuss some key elements from UNC’s performance, including what it means.

*Video edits by Chelsea Sipple.

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