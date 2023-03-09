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THI TV: Hubert Davis and RJ Davis Virginia Postgame Press Con...

THI Staff
Tar Heel Illustrated

GREENSBORO - North Carolina Coach Hubert Davis and RJ Davis met with the media following the team’s 68-59 loss to Virginia Thursday night in the quarterfinals of the ACC Tournament at the Greensboro Coliseum.

UNC was led by Davis who scored 24 points while Caleb Love added 11 points.

UNC falls to 20-13 overall while Virginia improves to 24-6.

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