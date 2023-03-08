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THI TV: Hubert Davis, Caleb Love, & Pete Nance Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

GREENSBORO - North Carolina Coach Hubert Davis, Caleb Love, and Pete Nance met with the media following his team’s 85-61 win over Boston College Wednesday night in the second round of the ACC Tournament at the Greensboro Coliseum.

UNC was led by Caleb Love with 22 points. RJ Davis had 18 points. Pete Nance and Armando Bacot both scored 10 points each.

UNC improves to 20-12 overall and will face Virginia in the quarterfinals on Thursday night. Boston College falls to 16-17.

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