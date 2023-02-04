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THI TV: Hubert Davis Duke Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

DURHAM, NC - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 63-57 loss to Duke on Saturday night at Cameron Indoor Stadium.

UNC was led by Armando Bacot who scored 14 points and had 10 rebounds. Leaky Black scored 13 points and had 10 rebounds. Caleb Love scored 12 point and RJ Davis added 11 points.

UNC falls to 15-8 overall and 7-5 in the ACC. Duke improves to 17-6 and 8-4.

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