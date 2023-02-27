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THI TV: Hubert Davis Florida State Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

TALLAHASSEE, FL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 77-66 win over Florida State on Monday night at the Tucker Center.

UNC was led by RJ Davis with 19 points. Leaky Black scored 18 points. Caleb Love added 16 points. Pete Nance had a double double of 15 points and 10 rebounds.

UNC improves to 19-11 overall and 11-8 in the ACC. Florida State falls to 9-21 and 7-12 in the ACC.

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