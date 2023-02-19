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THI TV: Hubert Davis NC State Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

RALEIGH - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 77-69 loss to NC State on Sunday afternoon at PNC Arena.

UNC was led by Caleb Love with 23 points. Armando Bacot added 16 points and 14 rebounds.

UNC falla to 16-11 overall and 8-8 in the ACC. NC State improves to 21-7 and 11-6.

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