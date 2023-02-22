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THI TV: Hubert Davis Notre Dame Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

SOUTH BEND, IN - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 63-59 win over Notre Dame on Wednesday night at Purcell Pavilion.

UNC was led by Armando Bacot with 16 points and 11 rebounds. Caleb Love scored 16 points. RJ Davis added 12 points. Pete Nance had a double-double of 11 points and 10 rebounds.

UNC improves to 17-11 overall and 9-8 in the ACC. Notre Dame falls to 10-18 and 2-15.

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