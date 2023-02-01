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THI TV: Hubert Davis Pitt Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 65-64 loss to Pitt on Wednesday night at the Smith Center.

UNC was led by Caleb Love who scored 22 points. Armando Bacot had 15 points and 11 rebounds. Pete Nance added 13 points.

UNC falls to 15-7 overall and 7-4 in the ACC. Pitt improves to 16-7 and 9-3.

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