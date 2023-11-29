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THI TV: Hubert Davis Tennessee Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - Hubert Davis met with the media after North Carolina's 100-92 win over Tennessee in the Dean Smith Center on Wednesday night.

The No. 17 Tar Heels were led by RJ Davis with 27 points. Armando Bacot had a double-double of 22 points and 11 rebounds. Harrison Ingram and Cormac Ryan also scored in double figures with 20 and 15 points respectively. Elliot Cadeau dished out 10 assists with no turnovers.

North Carolina improves to 6-1 overall while the Volunteers fall to 4-3.

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