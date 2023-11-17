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THI TV: Hubert Davis UC-Riverside Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - Hubert Davis met with the media after North Carolina's 77-52 win over UC-Riverside in the Dean Smith Center on Friday night.

The No. 20 Tar Heels were led by Armando Bacot, who scored 21 points. Seth Trimble and Jalen Washington added 11 points each. Also, scoring in double figures was Harrison Ingram with 10 points.

North Carolina improves to 3-0 overall while the Highlanders fall to 1-3.

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