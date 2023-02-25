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THI TV: Hubert Davis Virginia Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 71-63 win over Virginia on Saturday night at the Smith Center.

UNC was led by Pete Nance with 22 points. RJ Davis scored 16 points. Armando Bacot had 11 points and Caleb Love added 10 points.

UNC improves to 18-11 overall and 10-8 in the ACC. Virginia falls to 21-6 and 13-5.

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