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THI TV: James Madison-UNC Hubert Davis Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 80-64 win over James Madison on Sunday afternoon at the Smith Center.

The Tar Heels, who are ranked No. 1 in the country, were led by Armando Bacot who had his first double-double of the year with 19 points and 23 rebounds. RJ Davis scored 21 points. Pete Nance added 11 points.

UNC improves to 4-0 overall while the Dukes fall to 4-1.

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