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{{ timeAgo('2023-04-15 18:13:20 -0500') }} football Edit

THI TV: Mack Brown Post-Spring Game Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL – North Carolina held it annual spring football game Saturday closing out the spring practice season, and afterward, Tar Heels Coach Mack Brown met with the media to discuss the day and takes some questions from the media about what was accomplished during Carolina’s 15 practices.

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