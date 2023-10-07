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THI TV: Mack Brown Syracuse Postgame Presser

THI Staff
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CHAPEL HILL - Coach Mack Brown spoke to the media after North Carolina's convincing 40-7 win over Syracuse on Saturday afternoon in Kenan Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 33 of 47 passes for 442 yards with 3 touchdowns. Wide receiver Nate McCollum 7 passes for 135 yards to lead a receiving group that 11 players to make a reception. North Carolina amassed 644 total yards and 33 first downs.

Defensively, the Tar Heels were led by linebacker Cedric Gray with 8 tackles. The defense held the Orange to 221 total yards.

The Tar Heels improve to 2-0 in the ACC and 5-0 overall while Syracuse falls to 0-2 in the ACC and 4-2 overall.


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