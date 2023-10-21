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THI TV: Mack Brown Virginia Postgame Presser

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHAPEL HILL - Coach Mack Brown spoke to the media after North Carolina's 31-27 loss to Virginia on Saturday night in Kenan Stadium.

The Tar Heels were led by quarterback Drake Maye, who completed 24 of 48 passes for 347 yards with 3 touchdowns.

Defensively, the Tar Heels were led by linebacker Cedric Gray, who had 18 tackles.

The Tar Heels drop to 3-1 in the ACC and 6-1 overall while Virginia improves to 1-2 in the ACC and 2-5 overall.


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