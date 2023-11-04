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THI TV: Offensive Highlights From UNC's 59-7 Win Over Campbell

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - Here are the offensive highlights from UNC's 59-7 win over Campbell on Saturday at Kenan Stadium.

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