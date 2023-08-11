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THI TV: Pair of Offensive Line Practice Drills

Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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CHAPEL HILL – North Carolina Football held its first practice in full pads earlier this week at the Koman Practice Complex, and THI was there to take it all in, including shooting some videos of different Tar Heels position groups.

Here are two videos of the offensive line:

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