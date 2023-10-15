News More News
ago football Edit

THI TV: Tar Heels' Offensive Highlights Versus Miami

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated
Related
Related
{{ link.display_text }} |

CHAPEL HILL – THI was on the sideline for North Carolina’s 41-31 victory over Miami on Saturday night at Kenan Stadium, and shot the following video of the Tar Heels’ offensive highlights.

*Video edits by Jacob Turner.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}