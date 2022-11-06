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{{ timeAgo('2022-11-06 13:35:53 -0600') }} football Edit

UNC Commits Results - Week 12

Kaleb Cost
Kaleb Cost (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

The 2022 high school football season continues for several North Carolina commits in the class of 2023. The Tar Heels have commits from the states of North Carolina, South Carolina, Virginia, Georgia, and Oklahoma.

Here is the weekly result report for the commits of the class of 2023:

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