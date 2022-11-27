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UNC Commits Results - Week 15

Chris Culliver
Chris Culliver
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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The 2022 high school football playoffs are well underway for most of the North Carolina commits in the class of 2023. The Tar Heels have players from the states of North Carolina, South Carolina, Georgia, South Carolina, and Oklahoma.

Here are the weekly playoff results for the nineteen commits of the class of 2023:

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