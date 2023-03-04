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UNC Football Recruit Photo Gallery 3-4

Kevin Roy
Tar Heel Illustrated

North Carolina hosted several class of 2024 football prospects for the weekend. Several of those prospects were in attendance for the Tar Heels home basketball game against Duke in the Smith Center.

Photos by: Kevin Roy

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