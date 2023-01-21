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UNC Football Recruits Photo Gallery 1-21

Jerome Ibrahim
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina had several football recruits on campus this weekend. Many of those recruits took in the North Carolina’s 80-69 victory over NC State Saturday evening at the Smith Center.



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