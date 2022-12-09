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UNC Offensive Snap Counts Through 13 Games

Quarterback Drake Maye has taken 976 snaps as the signal-caller of the Tar Heel offense.
Quarterback Drake Maye has taken 976 snaps as the signal-caller of the Tar Heel offense. (USA Today)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Here are the snap counts for offensive North Carolina players for the 13 games of the 2022 football season.

The Tar Heels are 9-4 and will face Oregon (9-3) in the 2022 Holiday Bowl in San Diego, CA on December 28 at 8:00.


Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)


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