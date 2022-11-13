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UNC Snap Counts Versus Wake Forest

The Tar Heel defense came up big late in the game versus Wake Forest
The Tar Heel defense came up big late in the game versus Wake Forest (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

Here are the snap counts for offensive and defensive North Carolina players from Saturday's 31-28 win over Virginia.

UNC improved to 8-1 overall and 5-0 in the ACC and currently No. 17 in the College Football Playoff rankings. Virginia fell to 3-6 and 1-5.

Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)

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