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{{ timeAgo('2023-04-15 20:54:10 -0500') }} football Edit

UNC Spring Game Recruits Photo Gallery

THI Staff
Tar Heel Illustrated

North Carolina hosted several recruits and prospects for its spring game in Kenan Stadium on Saturday.

Four of the nine committed players from the class of 2024 were on hand. Offensive linemen Aidan Banfield. Luke Masterson, Jani Norwood, and athlete Khalil Conley were in attendance.

Photos: Brandon Peay

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