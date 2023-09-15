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5 Questions About Minnesota

To learn more about UNC's opponent for this weekend, we reached out to someoen who covers Minnesota.
To learn more about UNC's opponent for this weekend, we reached out to someoen who covers Minnesota. (USA Today)
THI Staff
Tar Heel Illustrated
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To learn more about North Carolina’s opponent for this weekend, we reached out to Dylan Callaghan-Croley, who covers Minnesota for GophersNation.com, which is in the Rivals network.

The No. 20 Tar Heels host the Golden Gophers on Saturday at Kenan Stadium for a 3:30 PM kickoff. Both teams are 2-0, with Minnesota having beaten Nebraska and Eastern Michigan so far.

Here are 5 Questions about the Gophers:

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